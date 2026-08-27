Cinco pessoas morreram após uma caminhonete da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira bater de frente com uma carreta na manhã desta quinta-feira (27), na BR-364, em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco antes das 7h, no km 382 da rodovia. A caminhonete, um Fiat Toro, transportava quatro pacientes e seguia no sentido contrário ao da carreta.