29 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COLISÃO FRONTAL

Batida entre caminhonete da Saúde e carreta mata 5; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Andyo Amaral/Rede Amazônica Acre
A caminhonete, um Fiat Toro, transportava quatro pacientes e seguia no sentido contrário ao da carreta.
A caminhonete, um Fiat Toro, transportava quatro pacientes e seguia no sentido contrário ao da carreta.

Cinco pessoas morreram após uma caminhonete da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira bater de frente com uma carreta na manhã desta quinta-feira (27), na BR-364, em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia.

Leia também: Ônibus escolar com 10 crianças a bordo tomba em ribanceira

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco antes das 7h, no km 382 da rodovia. A caminhonete, um Fiat Toro, transportava quatro pacientes e seguia no sentido contrário ao da carreta.

Quatro ocupantes do veículo da Saúde morreram no local. A quinta vítima foi socorrida e levada para atendimento médico, mas não resistiu. Entre os mortos estão o motorista e os quatro pacientes.

O condutor da carreta não se feriu. Os dois veículos saíram da pista após a colisão, e a rodovia não precisou ser interditada.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da perícia atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente são investigadas.

Com informações do SBT News.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Extra de Rondônia (@extraderondonia)

Comentários

Comentários