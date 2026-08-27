O prefeito de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, a cerca de 290 km da capital, aproveita férias em agosto na Festa do Peão de Barretos (SP). Nas redes sociais, Juliano Ferro (PSDB) publicou vídeos sem camisa, consumindo bebidas e fazendo brincadeiras durante o evento.

A exposição rendeu comentários entre os seguidores. Alguns disseram que Juliano é “zoeiro”, que esse é o jeito dele, mas que "faz" pela cidade, enquanto outros criticaram sua "falta de postura" e o fato de ter tirado férias, em vez de um curto recesso, no meio do ano.

Também houve comparação com a prefeita de Campo Grande, citada nos comentários como “crente e posturada”, mas que "acabou com a cidade".