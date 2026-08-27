O Brasil vai começar a rastrear pacientes com diabetes tipo 5, algo inédito na saúde brasileira -e no mundo em grande medida.

A novidade foi confirmada pela SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) nessa quarta (26), em congresso no Rio de Janeiro. Os alvos iniciais serão Norte e Nordeste, regiões que concentram mais casos de pessoas em insegurança alimentar e desnutrição.

A decisão ocorre em função da causa desse tipo de diabetes: ele decorre de problemas nutricionais, e é confundido com o tipo 1. Especialistas suspeitam que haja no país um número relevante de pessoas com o tipo 5 recebendo tratamento do tipo 1, o que incorre em riscos ao paciente.