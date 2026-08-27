Carson Peters-Berger, de 18 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da prima Lily Peters, de 10 anos, morta em 2022 no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele se declarou culpado pelo crime nessa quarta-feira (26).
A sentença prevê possibilidade de supervisão judicial após 25 anos de prisão. Peters-Berger tinha 14 anos quando assassinou Lily.
A menina desapareceu em 24 de abril de 2022, após sair da casa da tia, em Chippewa Falls. Na manhã seguinte, voluntários que participavam das buscas encontraram o corpo dela numa área de mata próxima a uma trilha.
A autópsia apontou que Lily sofreu agressões, estrangulamento e violência sexual. Segundo a denúncia, Peters-Berger convenceu a prima a deixar a trilha e entrar na mata antes de atacá-la e matá-la.
Os promotores retiraram duas acusações de agressão sexual como parte do acordo que levou à confissão. Um julgamento com júri estava marcado para novembro, mas não será realizado após o acordo.
Durante a sentença, familiares e pessoas próximas a Lily falaram sobre a perda. Parte dos presentes também manifestou preocupação com a possibilidade de Peters-Berger deixar a prisão após 25 anos.
Com informações da CNN/WEAU.