Carson Peters-Berger, de 18 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da prima Lily Peters, de 10 anos, morta em 2022 no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele se declarou culpado pelo crime nessa quarta-feira (26).

A sentença prevê possibilidade de supervisão judicial após 25 anos de prisão. Peters-Berger tinha 14 anos quando assassinou Lily.

A menina desapareceu em 24 de abril de 2022, após sair da casa da tia, em Chippewa Falls. Na manhã seguinte, voluntários que participavam das buscas encontraram o corpo dela numa área de mata próxima a uma trilha.