29 de agosto de 2026
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JUSTIÇA AMERICANA

Adolescente recebe prisão perpétua por matar prima de 10 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/CNN
Peters-Berger tinha 14 anos quando assassinou Lily.
Peters-Berger tinha 14 anos quando assassinou Lily.

Carson Peters-Berger, de 18 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da prima Lily Peters, de 10 anos, morta em 2022 no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele se declarou culpado pelo crime nessa quarta-feira (26).

A sentença prevê possibilidade de supervisão judicial após 25 anos de prisão. Peters-Berger tinha 14 anos quando assassinou Lily.

A menina desapareceu em 24 de abril de 2022, após sair da casa da tia, em Chippewa Falls. Na manhã seguinte, voluntários que participavam das buscas encontraram o corpo dela numa área de mata próxima a uma trilha.

A autópsia apontou que Lily sofreu agressões, estrangulamento e violência sexual. Segundo a denúncia, Peters-Berger convenceu a prima a deixar a trilha e entrar na mata antes de atacá-la e matá-la.

Os promotores retiraram duas acusações de agressão sexual como parte do acordo que levou à confissão. Um julgamento com júri estava marcado para novembro, mas não será realizado após o acordo.

Durante a sentença, familiares e pessoas próximas a Lily falaram sobre a perda. Parte dos presentes também manifestou preocupação com a possibilidade de Peters-Berger deixar a prisão após 25 anos.

Com informações da CNN/WEAU.

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