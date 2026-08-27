A jornalista e ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins Thalita Tavares Caturelli Passoni morreu aos 46 anos, na madrugada dessa quarta-feira (26), em Santa Catarina, onde morava com a família. Ela enfrentava um câncer. Thalita deixa um filho de 10 anos.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Thalita chegou a Palmas em 2007 e iniciou no Tocantins uma trajetória ligada ao jornalismo esportivo, com cobertura de campeonatos amadores e competições regionais. Também atuou como comentarista da rádio CBN Tocantins.

Ela ficou conhecida entre colegas pelo apelido de “Japinha” e apresentou o Globo Esporte no estado. Segundo o jornalista Alexandre Alves, que trabalhou com Thalita por três anos na TV Anhanguera, a profissional era reconhecida pela alegria e pelo trabalho diante das câmeras.