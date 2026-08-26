Um homem foi morto com um tiro após reagir a um assalto para defender a namorada, na zona sul de São Paulo. O rapaz foi internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (21), na rua Antônio Garcia Moya, na Vila Andrade, região do Campo Limpo.

Os criminosos não foram identificados nem presos até o momento.