Homem é morto ao defender namorada de assalto; VÍDEO
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Um homem foi morto com um tiro após reagir a um assalto para defender a namorada, na zona sul de São Paulo. O rapaz foi internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (21), na rua Antônio Garcia Moya, na Vila Andrade, região do Campo Limpo.
Os criminosos não foram identificados nem presos até o momento.
O empacotador Eduardo Santos Alves, 28, voltava de um festa com a namorada, uma jovem de 20 anos, quando criminosos a abordaram.
Imagens de câmera de monitoramento mostram os dois caminhando pela via. Ela seguia alguns metros à frente, com o celular de Eduardo no bolso, quando criminosos em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto.
Ao perceber a abordagem, Eduardo correu em direção aos homens, pulou sobre eles e os derrubou da moto. Um deles se levantou rapidamente, sacou a arma atirou no rosto do jovem.
Os criminosos fugiram em seguida, levando o celular da vítima, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
A Polícia Militar foi acionada, mas o homem já havia sido socorrido por pessoas que passavam pelo local e levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo, onde permaneceu internado até esta segunda-feira (24), quando morreu.
O caso foi registrado como latrocínio no 37º Distrito Policial (Campo Limpo). A Polícia Civil faz buscas para identificar os criminosos.
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