Tarcísio defende apuração e confirma envio de provas à PF
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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendeu nesta terça-feira (25) as investigações da Polícia Civil de São Paulo sobre a produtora do "Dark Horse", filme que trata da trajetória de Jair Bolsonaro (PL), e disse que a instituição cumprirá a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino de compartilhar as provas do caso com a Polícia Federal.
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A Polícia Civil investiga se a Go Up Entertainment, da empresária Karina da Gama, recebeu recursos desviados da Prefeitura de São Paulo. A investigação apura indícios de irregularidade no contrato firmado entre uma entidade gerenciada por Karina e a gestão Ricardo Nunes (MDB) para fornecimento de wi-fi em bairros da periferia. Já a PF apura se a produtora recebeu dinheiro de emendas parlamentares.
Tarcísio participava de um evento contra a violência de gênero em Santana, na zona norte da cidade, quando foi questionado sobre o caso e sobre queixas de adversários petistas de que a investigação da Polícia Civil estava paralisada — a operação de busca e apreensão na produtora ocorreu há quase três meses.
"Isso [insinuação de demora proposital] é um desrespeito com a Polícia de São Paulo. É uma polícia extremamente profissional, é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo", disse Tarcísio.
"Obviamente, se tem uma determinação judicial, a determinação vai ser cumprida", afirmou o governador. "As investigações seguem o rito estabelecido na legislação. Nós temos profissionais que estão à frente conduzindo esse caso e, à medida que as determinações judiciais vão aparecendo, elas vão sendo cumpridas também."