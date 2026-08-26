O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendeu nesta terça-feira (25) as investigações da Polícia Civil de São Paulo sobre a produtora do "Dark Horse", filme que trata da trajetória de Jair Bolsonaro (PL), e disse que a instituição cumprirá a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino de compartilhar as provas do caso com a Polícia Federal.

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A Polícia Civil investiga se a Go Up Entertainment, da empresária Karina da Gama, recebeu recursos desviados da Prefeitura de São Paulo. A investigação apura indícios de irregularidade no contrato firmado entre uma entidade gerenciada por Karina e a gestão Ricardo Nunes (MDB) para fornecimento de wi-fi em bairros da periferia. Já a PF apura se a produtora recebeu dinheiro de emendas parlamentares.