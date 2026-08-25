27 de agosto de 2026
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CUTUCOU ADVOGADOS

'Estudam para roubar os pobres': Vereador revolta OAB de SC

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Câmara de Criciúma
"50% dos advogados estudam para roubar os pobres', disse o político.

O vereador Amaral Bittencourt (PSD), de Criciúma, em Santa Catarina, afirmou durante sessão da Câmara, na segunda-feira (24), que mais de 50% dos advogados brasileiros “estudam para roubar os pobres”.

Ele disse isso durante a discussão do PL nº 77/2026, que previa a divulgação dos currículos de ocupantes de cargos comissionados ligados ao poder público. Bittencourt defendeu o arquivamento do projeto.

“50% dos advogados estudam para roubar os pobres. Vou botar uma taxa bem baixa para não ofender os bons advogados. Eles estudam para roubar os coitadinhos do INSS que estão para receber a aposentadoria. Eles estudam para roubar as questões que o coitadinho não sabe quanto vai receber”, disse.

O vereador Obadias Benones da Silva (PL) questionou a origem dos dados e pediu retratação. Bittencourt respondeu que se referia a “malfeitores” e manteve a afirmação.

A OAB de Criciúma divulgou nota de repúdio e afirmou que analisará medidas judiciais e institucionais. A entidade destacou que críticas à advocacia são legítimas, mas não se confundem com ofensas ou generalizações contra a categoria.

A Câmara de Criciúma também publicou nota e afirmou que não compactua com manifestações individuais que atinjam a honra ou a dignidade de qualquer categoria profissional.

Com informações do ND Mais.

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