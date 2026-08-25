O vereador Amaral Bittencourt (PSD), de Criciúma, em Santa Catarina, afirmou durante sessão da Câmara, na segunda-feira (24), que mais de 50% dos advogados brasileiros “estudam para roubar os pobres”.

Ele disse isso durante a discussão do PL nº 77/2026, que previa a divulgação dos currículos de ocupantes de cargos comissionados ligados ao poder público. Bittencourt defendeu o arquivamento do projeto.

“50% dos advogados estudam para roubar os pobres. Vou botar uma taxa bem baixa para não ofender os bons advogados. Eles estudam para roubar os coitadinhos do INSS que estão para receber a aposentadoria. Eles estudam para roubar as questões que o coitadinho não sabe quanto vai receber”, disse.