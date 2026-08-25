27 de agosto de 2026
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ALVO DE INVESTIGAÇÃO

Ancine dirá à PF que Dark Horse não pode ser exibido no Brasil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela
A produção é alvo de investigação da PF sobre seu financiamento.
A produção é alvo de investigação da PF sobre seu financiamento.

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) informará à Polícia Federal que o filme Dark Horse ainda não está autorizado para exibição nos cinemas brasileiros. A produção é alvo de investigação da PF sobre seu financiamento.

Leia mais: 'Dark Horse' obtém registro na Ancine em meio a investigações

Segundo a Ancine, o filme tem apenas o Registro de Obra Estrangeira (ROE), etapa inicial e declaratória do processo. Para obter autorização de exibição, ainda são necessários o Certificado de Registro de Título (CRT) e a classificação indicativa do Ministério da Justiça.

A PF questionou a agência sobre eventual uso de recursos públicos, participação de emendas parlamentares, envolvidos na produção e distribuição e adequação da obra à legislação brasileira.

Para avançar no processo, os produtores ainda precisam apresentar contratos, informações sobre divisão de direitos e receitas e o plano de lançamento do filme no país.

A investigação da PF sobre o financiamento de Dark Horse e possíveis crimes financeiros tramita sob sigilo.

Com informações do SBT News.

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