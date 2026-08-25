A Agência Nacional do Cinema (Ancine) informará à Polícia Federal que o filme Dark Horse ainda não está autorizado para exibição nos cinemas brasileiros. A produção é alvo de investigação da PF sobre seu financiamento.

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Segundo a Ancine, o filme tem apenas o Registro de Obra Estrangeira (ROE), etapa inicial e declaratória do processo. Para obter autorização de exibição, ainda são necessários o Certificado de Registro de Título (CRT) e a classificação indicativa do Ministério da Justiça.