Parte do público da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, xingou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o show de Gusttavo Lima, no sábado (22). O momento foi transmitido ao vivo pela Globo.
Em vídeos, é possível ouvir pessoas na plateia gritando ofensas contra o presidente. Lula não estava no evento, e Gusttavo Lima não reagiu aos gritos.
Na mesma noite, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, participou da festa ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e de Jair Renan Bolsonaro (PL).
A 71ª Festa do Peão de Barretos é realizada entre 20 e 30 de agosto.
▶️ Nikolas Ferreira e seu entorno iniciaram as ofensas pessoais contra Lula em show de Gusttavo Lima em Barretos— Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) August 23, 2026
Durante o show de Gusttavo Lima na Festa do Peão de Barretos, o deputado federal Nikolas Ferreira e pessoas ao seu redor deram início a ofensas pessoais contra o… pic.twitter.com/rAO44ujj8V
Comentários
1 Comentários
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Marcelo M G 24 horas atrásPagaram uma fortuna par os independentes e o Gustavo Lima comprar mais gado para suas fazendas, depois ficam o resto do ano falando q ta dificil, tá sem dinheiro... não precisa falar mais nada.