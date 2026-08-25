Parte do público da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, xingou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o show de Gusttavo Lima, no sábado (22). O momento foi transmitido ao vivo pela Globo.

Em vídeos, é possível ouvir pessoas na plateia gritando ofensas contra o presidente. Lula não estava no evento, e Gusttavo Lima não reagiu aos gritos.

Na mesma noite, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, participou da festa ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e de Jair Renan Bolsonaro (PL).