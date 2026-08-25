26 de agosto de 2026
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BARRETOS

Público xinga Lula em show de Gusttavo Lima; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X/Joédson Alves/Agência Brasil
O momento de xingamentos foi transmitido ao vivo pela Globo.
O momento de xingamentos foi transmitido ao vivo pela Globo.

Parte do público da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, xingou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o show de Gusttavo Lima, no sábado (22). O momento foi transmitido ao vivo pela Globo.

Em vídeos, é possível ouvir pessoas na plateia gritando ofensas contra o presidente. Lula não estava no evento, e Gusttavo Lima não reagiu aos gritos.

Na mesma noite, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, participou da festa ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e de Jair Renan Bolsonaro (PL).

A 71ª Festa do Peão de Barretos é realizada entre 20 e 30 de agosto.

Comentários

1 Comentários

  • Marcelo M G 24 horas atrás
    Pagaram uma fortuna par os independentes e o Gustavo Lima comprar mais gado para suas fazendas, depois ficam o resto do ano falando q ta dificil, tá sem dinheiro... não precisa falar mais nada.