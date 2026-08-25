Um casal de haitianos foi agredido e teve o carro destruído após acidente de trânsito na noite de domingo (23), no Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS).
Imagens mostram várias pessoas cercando o Renault Kwid do casal. Dois homens usam capacetes para quebrar os vidros do veículo. Em outro momento, a mulher aparece ajoelhada e pedindo que as agressões parem.
Segundo familiares e testemunhas, o casal seguia pela Rua Antúrio quando o Kwid foi atingido na traseira por uma Volkswagen Saveiro. Após a colisão, pessoas que estavam na picape desceram e atacaram o casal.
A mulher foi socorrida pelos bombeiros. O motorista sofreu ferimentos no pescoço e na cabeça e aguardou atendimento da Polícia Militar. O carro precisou ser guinchado.
Com informações do Campo Grande News.