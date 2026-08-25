26 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CAPACETADAS

Casal haitiano implora, mas grupo destrói carro das vítimas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Direto das Ruas
. Dois homens usam capacetes para quebrar os vidros do veículo.
. Dois homens usam capacetes para quebrar os vidros do veículo.

Um casal de haitianos foi agredido e teve o carro destruído após acidente de trânsito na noite de domingo (23), no Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS).

Imagens mostram várias pessoas cercando o Renault Kwid do casal. Dois homens usam capacetes para quebrar os vidros do veículo. Em outro momento, a mulher aparece ajoelhada e pedindo que as agressões parem.

Segundo familiares e testemunhas, o casal seguia pela Rua Antúrio quando o Kwid foi atingido na traseira por uma Volkswagen Saveiro. Após a colisão, pessoas que estavam na picape desceram e atacaram o casal.

A mulher foi socorrida pelos bombeiros. O motorista sofreu ferimentos no pescoço e na cabeça e aguardou atendimento da Polícia Militar. O carro precisou ser guinchado.

Com informações do Campo Grande News.

Comentários

Comentários