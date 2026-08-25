O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nessa segunda-feira (24) que o aumento de penas não é suficiente para combater o crime organizado. A declaração foi dada durante audiência pública sobre a Lei Antifacção.

Segundo Moraes, a certeza de punição tem maior efeito de dissuasão do que o tamanho das penas.

“Todos nós que realmente nos preocupamos com essa questão estamos cansados de verificar que o combate ao crime organizado [não] se resolve aumentando a pena. Se aumentar a pena resolvesse, bastava colocar pena de 100 anos para todos os crimes. Ninguém ia cometer crime. Não adianta”, afirmou.