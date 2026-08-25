O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta segunda-feira (24) medidas para combater o uso da chamada “pejotização” e reduzir o déficit da Previdência Social.

Segundo Durigan, estudos apontam que algumas empresas substituíram funcionários contratados pelo regime CLT por trabalhadores como pessoas jurídicas (PJ). Ele afirmou que a mudança reduz a contribuição previdenciária em determinados casos.

Cerca de 60% dos profissionais contratados como Pessoa Jurídica (PJ) não contribuem para a Previdência Social no Brasil.