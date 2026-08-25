O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta segunda-feira (24) medidas para combater o uso da chamada “pejotização” e reduzir o déficit da Previdência Social.
Segundo Durigan, estudos apontam que algumas empresas substituíram funcionários contratados pelo regime CLT por trabalhadores como pessoas jurídicas (PJ). Ele afirmou que a mudança reduz a contribuição previdenciária em determinados casos.
Cerca de 60% dos profissionais contratados como Pessoa Jurídica (PJ) não contribuem para a Previdência Social no Brasil.
A equipe econômica estuda criar regras para empresas com grande proporção de trabalhadores pejotizados. Uma das propostas citadas prevê uma contribuição previdenciária adicional para companhias que ultrapassem determinado percentual.
Durigan afirmou que a medida pode ser apresentada ao Congresso em um eventual novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também defende restrições ao uso do MEI em situações que caracterizem fraude trabalhista. O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa uma ação sobre a pejotização.
Com informações do g1.