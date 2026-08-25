26 de agosto de 2026
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HERÓI DO DIA

Brasileiro dá 'voadora' e impede roubo de moto em Londres; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/cctv
Nas imagens, dois homens chegam de moto e tentam retirar outra motocicleta.
Nas imagens, dois homens chegam de moto e tentam retirar outra motocicleta.

Um brasileiro impediu o roubo de uma motocicleta em Londres, no Reino Unido, após dar uma “voadora” em um dos suspeitos que tentavam levar o veículo.

O caso aconteceu na semana passada e foi registrado por câmeras de segurança. Quando percebeu o que acontecia, Fabio Ferreira trabalhava em um local em frente àquele diante da qual a moto estava estacionada.

Nas imagens, dois homens chegam de moto e tentam retirar outra motocicleta. Quando um deles se prepara para fugir com o veículo, Fabio corre em direção aos criminosos e acerta um chute no suspeito, que cai.

Os dois homens fogem, mas a motocicleta é recuperada. A Polícia Metropolitana de Londres informou que investiga o caso.

Segundo dados da polícia londrina divulgados pela imprensa britânica, 487 motocicletas foram furtadas na cidade em julho.

Com informações do g1.

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