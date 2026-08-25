Um brasileiro impediu o roubo de uma motocicleta em Londres, no Reino Unido, após dar uma “voadora” em um dos suspeitos que tentavam levar o veículo.

O caso aconteceu na semana passada e foi registrado por câmeras de segurança. Quando percebeu o que acontecia, Fabio Ferreira trabalhava em um local em frente àquele diante da qual a moto estava estacionada.

Nas imagens, dois homens chegam de moto e tentam retirar outra motocicleta. Quando um deles se prepara para fugir com o veículo, Fabio corre em direção aos criminosos e acerta um chute no suspeito, que cai.