Um brasileiro impediu o roubo de uma motocicleta em Londres, no Reino Unido, após dar uma “voadora” em um dos suspeitos que tentavam levar o veículo.
O caso aconteceu na semana passada e foi registrado por câmeras de segurança. Quando percebeu o que acontecia, Fabio Ferreira trabalhava em um local em frente àquele diante da qual a moto estava estacionada.
Nas imagens, dois homens chegam de moto e tentam retirar outra motocicleta. Quando um deles se prepara para fugir com o veículo, Fabio corre em direção aos criminosos e acerta um chute no suspeito, que cai.
Os dois homens fogem, mas a motocicleta é recuperada. A Polícia Metropolitana de Londres informou que investiga o caso.
Segundo dados da polícia londrina divulgados pela imprensa britânica, 487 motocicletas foram furtadas na cidade em julho.
Com informações do g1.
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