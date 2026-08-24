O promotor Luís Gustavo, do Ministério Público de Goiás (MPGO), classificou como “estarrecedor” o caso do homem acusado de sequestrar, amordaçar e manter a ex-esposa, Emiliane Tamara Nunes Carvalho, acorrentada por cinco dias em Águas Lindas de Goiás.

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A mulher, de 24 anos, foi encontrada por policiais militares na sexta-feira (21), presa com algemas, cordas e uma corrente de ferro. Ela também usava máscara no rosto. Segundo a PM, a vítima relatou ter sofrido agressões e abusos sexuais durante o período em cativeiro.