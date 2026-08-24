O promotor Luís Gustavo, do Ministério Público de Goiás (MPGO), classificou como “estarrecedor” o caso do homem acusado de sequestrar, amordaçar e manter a ex-esposa, Emiliane Tamara Nunes Carvalho, acorrentada por cinco dias em Águas Lindas de Goiás.
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A mulher, de 24 anos, foi encontrada por policiais militares na sexta-feira (21), presa com algemas, cordas e uma corrente de ferro. Ela também usava máscara no rosto. Segundo a PM, a vítima relatou ter sofrido agressões e abusos sexuais durante o período em cativeiro.
A jovem estava desaparecida desde 17 de agosto, quando saiu de casa para uma consulta. O ex-companheiro, Ailton Rodrigues de Souza, foi preso após ser abordado por policiais. No cativeiro, foram apreendidos arma de fogo, algemas, cordas, correntes e sedativos.
Durante a audiência de custódia, realizada no sábado (22), a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. Ailton negou ter usado a arma contra a ex-companheira e afirmou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).
O promotor afirmou que a vítima havia solicitado medidas protetivas contra o ex-companheiro, mas os pedidos foram indeferidos pela Justiça.
Com informações do Metrópoles.