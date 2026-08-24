O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém o apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), mas adotou recentemente posições diferentes das defendidas pelo grupo bolsonarista. A movimentação se dá enquanto o governador amplia a presença de temas nacionais em seus discursos.

Tarcísio faltou à primeira agenda de Flávio na capital paulista, em 20 de agosto, mas os dois participaram de compromissos no interior de São Paulo no fim de semana. Em Barretos, o governador chamou Flávio de “herdeiro do projeto Bolsonaro”.

Em outras declarações, porém, Tarcísio afirmou confiar na segurança das urnas eletrônicas e se posicionou contra o encarceramento em massa. Flávio defende a adoção de medidas inspiradas no modelo de segurança de El Salvador, do presidente Nayib Bukele, enquanto Jair Bolsonaro e aliados já fizeram críticas ao sistema eleitoral eletrônico.