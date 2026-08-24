O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém o apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), mas adotou recentemente posições diferentes das defendidas pelo grupo bolsonarista. A movimentação se dá enquanto o governador amplia a presença de temas nacionais em seus discursos.
Tarcísio faltou à primeira agenda de Flávio na capital paulista, em 20 de agosto, mas os dois participaram de compromissos no interior de São Paulo no fim de semana. Em Barretos, o governador chamou Flávio de “herdeiro do projeto Bolsonaro”.
Em outras declarações, porém, Tarcísio afirmou confiar na segurança das urnas eletrônicas e se posicionou contra o encarceramento em massa. Flávio defende a adoção de medidas inspiradas no modelo de segurança de El Salvador, do presidente Nayib Bukele, enquanto Jair Bolsonaro e aliados já fizeram críticas ao sistema eleitoral eletrônico.
O governador também afirmou que se identifica com o bolsonarismo, mas rejeita posições que avalia como sem sentido. Entre os temas nacionais abordados por Tarcísio estão ainda a regulamentação das bets, uma reforma política com fim da reeleição e mudanças na economia.
Para o cientista político Marco Teixeira, da Fundação Getulio Vargas (FGV), a relação entre os dois políticos mudou em comparação com 2022. Segundo ele, atualmente Flávio depende do apoio de Tarcísio para ampliar seu desempenho eleitoral.
A postura do governador também é associada por Teixeira a uma possível candidatura presidencial em 2030. Tarcísio defendeu que Flávio cumpra a eventual promessa de acabar com a reeleição, medida que poderá influenciar o cenário eleitoral daquele ano.
Com informações do Metrópoles.