26 de agosto de 2026
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DE OLHO NO FUTURO

Tarcísio se distancia do bolsonarismo enquanto flerta com 2030

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Caiuá Maia/Divulgação Campanha
Tarcísio faltou à primeira agenda de Flávio na capital paulista, em 20 de agosto, mas os dois participaram de compromissos no interior de São Paulo no fim de semana.
Tarcísio faltou à primeira agenda de Flávio na capital paulista, em 20 de agosto, mas os dois participaram de compromissos no interior de São Paulo no fim de semana.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém o apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), mas adotou recentemente posições diferentes das defendidas pelo grupo bolsonarista. A movimentação se dá enquanto o governador amplia a presença de temas nacionais em seus discursos.

Tarcísio faltou à primeira agenda de Flávio na capital paulista, em 20 de agosto, mas os dois participaram de compromissos no interior de São Paulo no fim de semana. Em Barretos, o governador chamou Flávio de “herdeiro do projeto Bolsonaro”.

Em outras declarações, porém, Tarcísio afirmou confiar na segurança das urnas eletrônicas e se posicionou contra o encarceramento em massa. Flávio defende a adoção de medidas inspiradas no modelo de segurança de El Salvador, do presidente Nayib Bukele, enquanto Jair Bolsonaro e aliados já fizeram críticas ao sistema eleitoral eletrônico.

O governador também afirmou que se identifica com o bolsonarismo, mas rejeita posições que avalia como sem sentido. Entre os temas nacionais abordados por Tarcísio estão ainda a regulamentação das bets, uma reforma política com fim da reeleição e mudanças na economia.

Para o cientista político Marco Teixeira, da Fundação Getulio Vargas (FGV), a relação entre os dois políticos mudou em comparação com 2022. Segundo ele, atualmente Flávio depende do apoio de Tarcísio para ampliar seu desempenho eleitoral.

A postura do governador também é associada por Teixeira a uma possível candidatura presidencial em 2030. Tarcísio defendeu que Flávio cumpra a eventual promessa de acabar com a reeleição, medida que poderá influenciar o cenário eleitoral daquele ano.

Com informações do Metrópoles.

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