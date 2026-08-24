Montanhas-russas podem representar riscos para pessoas com doenças cardiovasculares preexistentes. A aceleração da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial e as mudanças bruscas de posição provocadas pela força G exigem uma resposta intensa do organismo.

Segundo o cardiologista Rafael Domiciano, da Rede D’Or, informou em entrevista ao portal Metrópoles, pessoas com hipertensão, arritmias, insuficiência cardíaca, doença coronariana ou histórico de infarto devem evitar esse tipo de atração. Em casos raros, a reação pode provocar taquiarritmias, infarto ou parada cardíaca.

O especialista compara as alterações provocadas pelo brinquedo às de um exercício físico intenso e de curta duração. Pessoas com problemas na coluna ou no pescoço, gestantes e quem passou recentemente por cirurgias também precisam observar as contraindicações da atração.