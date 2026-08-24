Um homem foi morto a tiros na manhã desse domingo (23), em Itapevi, na Grande São Paulo. A vítima estava dentro de um carro adesivado com material de campanha de uma candidata a deputada.

O crime foi cometido às 11h35, na Estrada Lagoa dos Patos, na região do bairro Monte Serrat. Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido no abdômen e na lateral esquerda do corpo.

No veículo, a polícia encontrou seis munições deflagradas de calibre .380. O local foi isolado para a realização da perícia.