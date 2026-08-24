O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesse domingo (23) que ninguém está acima da lei ao comentar as investigações envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Em entrevista à TV Record, Lula disse tratar o caso com seriedade e que não interfere no trabalho das autoridades.
Segundo o presidente, cabe às instituições investigar possíveis irregularidades, independentemente de quem esteja envolvido. Lula afirmou que a regra também se aplica ao próprio filho.
As apurações citadas envolvem Lulinha e Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência. A Polícia Federal investiga possíveis relações dos dois com a empresária e lobista Roberta Luchsinger.
Lulinha é investigado por suspeita de tráfico de influência. A defesa do empresário nega irregularidades e afirma que não existem provas de atuação ilícita.
Marcola recebeu R$ 249 mil de Roberta. Ele afirma que o valor correspondeu a um empréstimo pessoal, de natureza privada, já quitado.