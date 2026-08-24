25 de agosto de 2026
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ALVO DA PF

Sobre Lulinha, Lula diz que ninguém está acima da lei

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Segundo o presidente, cabe às instituições investigar possíveis irregularidades, independentemente de quem esteja envolvido.
Segundo o presidente, cabe às instituições investigar possíveis irregularidades, independentemente de quem esteja envolvido.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesse domingo (23) que ninguém está acima da lei ao comentar as investigações envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Em entrevista à TV Record, Lula disse tratar o caso com seriedade e que não interfere no trabalho das autoridades.

Segundo o presidente, cabe às instituições investigar possíveis irregularidades, independentemente de quem esteja envolvido. Lula afirmou que a regra também se aplica ao próprio filho.

As apurações citadas envolvem Lulinha e Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência. A Polícia Federal investiga possíveis relações dos dois com a empresária e lobista Roberta Luchsinger.

Lulinha é investigado por suspeita de tráfico de influência. A defesa do empresário nega irregularidades e afirma que não existem provas de atuação ilícita.

Marcola recebeu R$ 249 mil de Roberta. Ele afirma que o valor correspondeu a um empréstimo pessoal, de natureza privada, já quitado.

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