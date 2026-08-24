O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesse domingo (23) que ninguém está acima da lei ao comentar as investigações envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Em entrevista à TV Record, Lula disse tratar o caso com seriedade e que não interfere no trabalho das autoridades.

Segundo o presidente, cabe às instituições investigar possíveis irregularidades, independentemente de quem esteja envolvido. Lula afirmou que a regra também se aplica ao próprio filho.

As apurações citadas envolvem Lulinha e Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência. A Polícia Federal investiga possíveis relações dos dois com a empresária e lobista Roberta Luchsinger.