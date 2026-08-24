O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (23) que mantém relação “civilizada” e “respeitosa” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas criticou integrantes do segundo escalão do governo americano.
Em entrevista à TV Record, Lula disse que as conversas diretas com Trump são positivas, mas que outros membros da administração americana adotam posições inadequadas em relação ao Brasil. O presidente não citou nomes, mas já criticou anteriormente o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.
Lula também afirmou que o Brasil não aceita interferências externas em assuntos internos e defendeu o fortalecimento da cooperação com os Estados Unidos, inclusive no combate ao crime organizado.
Na área econômica, o presidente citou possíveis parcerias na exploração de minerais críticos e terras raras. Segundo Lula, o Brasil pretende priorizar o processamento desses recursos no país para produzir itens como baterias, celulares e chips, em vez de exportar apenas matéria-prima.
Os dois presidentes conversaram por telefone na sexta-feira (21) sobre comércio e relações bilaterais. A ligação foi definida pelo governo brasileiro como cordial.