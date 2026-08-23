Mais da metade dos brasileiros (56%) diz que iria votar nas eleições de 2026 mesmo se o voto não fosse obrigatório no Brasil, mostra pesquisa Datafolha. Já 43% afirmam que não votariam, e apenas 1% não soube responder.

O levantamento foi realizado de terça (18) a quarta (19), com 2.058 entrevistas no Brasil, distribuídas em 128 municípios, com a população de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-04496/2026 e foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.

O nível de abstenção das últimas eleições gerais foi de 20,93% e, em 2018, de 20,33%, ambos no primeiro turno, segundo o TSE.