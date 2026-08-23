56% dizem que votariam neste ano mesmo se não fosse obrigatório
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Mais da metade dos brasileiros (56%) diz que iria votar nas eleições de 2026 mesmo se o voto não fosse obrigatório no Brasil, mostra pesquisa Datafolha. Já 43% afirmam que não votariam, e apenas 1% não soube responder.
O levantamento foi realizado de terça (18) a quarta (19), com 2.058 entrevistas no Brasil, distribuídas em 128 municípios, com a população de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-04496/2026 e foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.
O nível de abstenção das últimas eleições gerais foi de 20,93% e, em 2018, de 20,33%, ambos no primeiro turno, segundo o TSE.
Os índices, considerados altos pela Justiça Eleitoral, preocupam especialistas, uma vez que a abstenção costuma recair de maneira desigual entre os segmentos e pode sinalizar cidadãos mais desestimulados a participar do processo democrático.
Para este pleito, o Datafolha mostra potencial de abstenção maior entre eleitores jovens. A parcela dos que dizem que não iriam votar se o voto não fosse obrigatório chega a 49% entre os entrevistados de 16 a 24 anos. Entre os de 60 anos ou mais, o índice é de 38%.
O levantamento mostra, ainda, que 26% dos brasileiros dizem não ter nenhum interesse por política. Outros 23% afirmam ter grande interesse, enquanto 38% citam interesse médio e 12%, interesse pequeno.
A obrigatoriedade do voto no Brasil é prevista na Constituição, para maiores de 18 anos, como forma de garantir a soberania popular, segundo o texto da Carta Magna. Maiores de 70, jovens de 16 e 17 anos e analfabetos têm voto facultativo.
Atualmente, quem não aparece para votar nem justifica a ausência fica sujeito à multa de R$ 3,51 por turno, além de não conseguir retirar passaporte e prestar concurso público, entre outras consequências.
O cancelamento do título de eleitor ocorre após três ausências não justificadas. A obrigatoriedade não existe em todos os países, com aqueles, como os Estados Unidos, com voto opcional.
O voto é obrigatório no país oficialmente desde 1932, no primeiro governo de Getúlio Vargas. A obrigatoriedade foi mantida no Código Eleitoral atual, de 1965. Desde 1846, no período imperial, já eram previstas multas a quem faltasse nas votações para vereadores e juízes de paz.
O voto é opcional nos Estados Unidos e na maior parte dos países da União Europeia, como raras exceções como a Bélgica.
Na América Latina, a obrigatoriedade é comum e está presente, além do Brasil, na Argentina, Chile, Uruguai e Peru, entre outros.
De forma geral, opositores do voto obrigatório argumentam que a regra estimula o coronelismo em regiões mais pobres, com troca de voto por benefícios, e transforma em dever um direito individual, desvirtuando-o.
Defensores da obrigatoriedade, por outro lado, dizem que ela consolida práticas democráticas, algo ainda mais relevante em países como o Brasil, que passaram por ditadura, e amplia a legitimidade de governantes eleitos.
Comentários
1 Comentários
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Ordans 2 dias atrásPara tirar esta corja do poder tem que votar FLÁVIO BOLSONARO senão FIQUE EM CASA.