Uma parcela de 50% dos eleitores acredita existir chance de outros países interferirem na eleições brasileira, enquanto 43% descartam a possibilidade de agência de estrangeiros no pleito nacional. Os dados são de novo recorte de pesquisa Datafolha divulgado nesse sábado (22).

O grupo que enxerga uma possível interferência nas eleições se divide entre 32% que afirmam ver isso como um problema e 18% dos entrevistados que respondem o oposto.

Não respondem ou não sabem responder 8%.