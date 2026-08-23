A massa de ar frio e seco que atua sobre o Sul do Brasil derrubou as temperaturas em Santa Catarina neste domingo (23). A menor marca do estado foi registrada em Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense, com -7,7 °C, segundo a Defesa Civil.

A onda de frio também provocou geada e deixou a vegetação coberta por gelo em áreas do planalto catarinense.

Outros 14 municípios registraram temperaturas abaixo de zero. Urupema teve -6,3 °C, São Joaquim marcou -5,1 °C e São José do Cerrito registrou -2,4 °C. Também houve mínimas negativas em Ponte Alta do Norte, Rio Rufino, Ibiam, Bom Retiro, Frei Rogério, Caçador, Lages, Brunópolis, Urubici, Santa Cecília e Campo Belo do Sul.