25 de agosto de 2026
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MASSA DE AR FRIO

Enquanto SP tem 23ºC, SC congela com frio de -7,7°C; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/saojoaquimonline.com.br/Instagram
A onda de frio provocou geada e deixou a vegetação coberta por gelo em áreas do planalto catarinense.
A onda de frio provocou geada e deixou a vegetação coberta por gelo em áreas do planalto catarinense.

A massa de ar frio e seco que atua sobre o Sul do Brasil derrubou as temperaturas em Santa Catarina neste domingo (23). A menor marca do estado foi registrada em Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense, com -7,7 °C, segundo a Defesa Civil.

A onda de frio também provocou geada e deixou a vegetação coberta por gelo em áreas do planalto catarinense.

Outros 14 municípios registraram temperaturas abaixo de zero. Urupema teve -6,3 °C, São Joaquim marcou -5,1 °C e São José do Cerrito registrou -2,4 °C. Também houve mínimas negativas em Ponte Alta do Norte, Rio Rufino, Ibiam, Bom Retiro, Frei Rogério, Caçador, Lages, Brunópolis, Urubici, Santa Cecília e Campo Belo do Sul.

A massa de ar frio permanece sobre o estado na segunda-feira (24), quando há previsão de geada ampla. As mínimas variam entre -2 °C e 3 °C no Meio-Oeste e nos planaltos.

Com informações do g1.

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