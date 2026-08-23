Uma nova pesquisa do instituto More in Common Brasil, em parceria com a Ipsos-Ipec, revela que apoiadores de Lula e de Flávio Bolsonaro têm visão distorcida uns dos outros. Na prática, os dois grupos concordam muito mais entre si do que imaginam, mas os estereótipos que carregam sobre o "outro lado" criam um abismo que não existe de verdade.

O levantamento ouviu 2.000 pessoas em 130 municípios brasileiros, entre os dias 6 e 10 de agosto de 2026, com amostra representativa da população nacional.

O que é o "descompasso de percepção"

A pesquisa usa a metodologia batizada de perception gap (descompasso de percepção), aplicada há anos em estudos internacionais sobre polarização. A lógica é simples: pergunta-se a um grupo o quanto concorda com determinadas frases. Depois, pergunta-se ao grupo rival o quanto ele imagina que o primeiro grupo concordaria com essas mesmas frases. A diferença entre a resposta real e a resposta imaginada é o "descompasso".