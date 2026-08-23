Uma nova pesquisa do instituto More in Common Brasil, em parceria com a Ipsos-Ipec, revela que apoiadores de Lula e de Flávio Bolsonaro têm visão distorcida uns dos outros. Na prática, os dois grupos concordam muito mais entre si do que imaginam, mas os estereótipos que carregam sobre o "outro lado" criam um abismo que não existe de verdade.
O levantamento ouviu 2.000 pessoas em 130 municípios brasileiros, entre os dias 6 e 10 de agosto de 2026, com amostra representativa da população nacional.
O que é o "descompasso de percepção"
A pesquisa usa a metodologia batizada de perception gap (descompasso de percepção), aplicada há anos em estudos internacionais sobre polarização. A lógica é simples: pergunta-se a um grupo o quanto concorda com determinadas frases. Depois, pergunta-se ao grupo rival o quanto ele imagina que o primeiro grupo concordaria com essas mesmas frases. A diferença entre a resposta real e a resposta imaginada é o "descompasso".
Importante: os números apresentados não são percentuais de concordância, e sim uma nota média (de 0 a 100) numa escala em que 0 significa discordância total e 100, concordância total.
Como os lulistas veem os bolsonaristas
Simpatizantes de Bolsonaro responderam a três frases associadas a bandeiras normalmente ligadas à esquerda. Os lulistas tiveram que adivinhar o quanto os bolsonaristas concordariam:
|Frase
|Opinião real dos bolsonaristas
|O que os lulistas imaginam
|Diferença
|É bom que os pobres consigam viajar de avião, frequentando lugares que antes eram só dos mais ricos
|86
|69
|17 pontos
|Homens e mulheres devem receber o mesmo salário quando fazem o mesmo trabalho
|94
|73
|21 pontos
|Nenhum presidente deveria poder fechar o Congresso e acabar com a democracia
|71
|65
|5 pontos
Isto é, os bolsonaristas se declaram bem mais favoráveis à ascensão social dos pobres, à igualdade salarial entre homens e mulheres e ao respeito à democracia do que os próprios lulistas supõem.
Como os bolsonaristas veem os lulistas
O caminho inverso também foi testado. Os simpatizantes de Lula responderam a frases ligadas a estereótipos de direita, enquanto os bolsonaristas tentaram prever essas respostas:
|Frase
|Opinião real dos lulistas
|O que os bolsonaristas imaginam
|Diferença
|Ser pobre não é desculpa para cometer crimes
|86
|67
|19 pontos
|Todo mundo deveria trabalhar para ter a própria renda, sem depender do governo
|84
|65
|19 pontos
|A família é a base de tudo
|95
|72
|22 pontos
Aqui o padrão se repete: os bolsonaristas acham que os lulistas são mais tolerantes com o crime, mais dependentes do governo e menos ligados à família do que eles realmente se declaram ser.
Quanto mais estudo, maior a distorção
Um dos achados mais curiosos da pesquisa é que a distância entre percepção e realidade não muda muito entre homens e mulheres, ou entre pessoas mais jovens e mais velhas. Mas cresce bastante entre quem tem curso superior.
Entre lulistas com ensino superior, por exemplo, o descompasso sobre a frase da igualdade salarial salta de 21 para 32 pontos. Entre bolsonaristas com ensino superior, o padrão se repete: a distorção sobre a frase "a família é a base de tudo" sobe de 22 para 27 pontos.
Segundo o estudo, isso indica que o erro de percepção não vem de falta de informação ou de estudo — pelo contrário, pessoas mais escolarizadas tendem a exagerar ainda mais as diferenças com o grupo rival. Pesquisas semelhantes conduzidas nos Estados Unidos em 2019 chegaram a resultado parecido: entre eleitores democratas, o descompasso cresce com a escolaridade; entre republicanos, não. A hipótese com mais respaldo é que pessoas mais escolarizadas convivem em círculos sociais mais homogêneos politicamente — têm menos amigos que pensam diferente — e consomem mídia mais alinhada às próprias posições, o que reforça a caricatura do adversário.
Conclusão: somos mais parecidos do que pensamos
Para Pablo Ortellado, diretor-executivo da More in Common Brasil, o dado central da pesquisa é que, nas seis frases testadas, nenhuma teve concordância média abaixo de 70 pontos (numa escala de 0 a 100), inclusive entre os grupos que supostamente discordariam delas. Bolsonaristas valorizam a ascensão social dos pobres, a igualdade salarial e a democracia. Lulistas não são complacentes com o crime, valorizam a autonomia em relação ao Estado e dão grande importância à família.
O problema, segundo o estudo, não é a distância real entre os grupos — que é pequena —, mas o estereótipo que cada lado constrói sobre o outro. Esse exagero, segundo os pesquisadores, alimenta hostilidade, aprofunda a polarização e pode até favorecer atitudes menos democráticas, já que se baseia numa imagem do adversário que não corresponde à realidade.
Metodologia: pesquisa More in Common Brasil / Ipsos-Ipec, 2.000 entrevistas em 130 municípios brasileiros, realizada entre 6 e 10 de agosto de 2026. O estudo classifica como "bolsonaristas" quem diz ter mais simpatia por Flávio Bolsonaro do que por Lula, e como "lulistas" quem diz o oposto — não se trata de intenção de voto. 18% dos entrevistados não simpatizam com nenhum dos dois e ficaram fora da análise.