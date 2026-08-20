Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (20) após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a operação de pressão econômica contra o Irã. O petróleo bruto negociado no mercado internacional alcançou quase US$ 94 por barril, maior nível desde o fim de julho.

A alta coincide com as restrições no Estreito de Ormuz, importante rota para o transporte de petróleo no Oriente Médio. Apesar do aumento das alternativas para retirar petróleo da região, o tráfego de navios pelo estreito permanece reduzido, mantendo os preços de energia elevados e pressionando a inflação global.

O governo iraniano chamou a ameaça de Trump de distração e afirmou que a medida provocará novas derrotas. O país enfrenta anos de sanções e os impactos do conflito, mas mantém mecanismos para contornar restrições e continuar exportando petróleo.