Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (20) após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a operação de pressão econômica contra o Irã. O petróleo bruto negociado no mercado internacional alcançou quase US$ 94 por barril, maior nível desde o fim de julho.
A alta coincide com as restrições no Estreito de Ormuz, importante rota para o transporte de petróleo no Oriente Médio. Apesar do aumento das alternativas para retirar petróleo da região, o tráfego de navios pelo estreito permanece reduzido, mantendo os preços de energia elevados e pressionando a inflação global.
O governo iraniano chamou a ameaça de Trump de distração e afirmou que a medida provocará novas derrotas. O país enfrenta anos de sanções e os impactos do conflito, mas mantém mecanismos para contornar restrições e continuar exportando petróleo.
O transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz também continua limitado. Dados da Kpler indicam que, desde 7 de julho, uma média de dois a três grandes navios petroleiros atravessa o estreito diariamente, contra cerca de oito por dia antes da guerra.
Ao mesmo tempo, parte do petróleo passou a utilizar rotas alternativas ou operações protegidas pelos Estados Unidos e transferências entre navios para deixar o Golfo Pérsico.
O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) também afirmou que pode utilizar armas mais destrutivas caso os combates sejam retomados. A declaração foi dada após Trump informar que as negociações com Teerã foram interrompidas.
Com informações da CNN.