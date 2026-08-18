A dramaturgia brasileira perdeu nesta terça-feira (18) uma de suas maiores intérpretes. A atriz Glória Menezes morreu aos 91 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família. Ela estava em casa e, até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Nascida Nilcedes Soares Guimarães, em Pelotas (RS), em 19 de outubro de 1934, Glória Menezes construiu uma das carreiras mais longevas e respeitadas da televisão brasileira. Foram mais de seis décadas dedicadas à arte, com trabalhos no teatro, no cinema e na televisão.

Sua trajetória começou ainda nos palcos e, posteriormente, ganhou projeção na televisão. Na Globo, onde estreou em 1967, em “Sangue e Areia”, a atriz participou de mais de 40 novelas.