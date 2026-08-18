Glória Menezes, que morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18), construiu uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão. Na TV Globo, onde estreou em 1967, participou de mais de 40 novelas e se destacou pela capacidade de interpretar personagens de perfis muito diferentes. Glória morreu um dia após sua colega de ofício, Laura Cardoso, com 98 anos.
Leia também: Atriz Laura Cardoso morre aos 98 anos
Um dos primeiros grandes sucessos veio em "Irmãos Coragem", de 1970, novela em que atuou ao lado de Tarcísio Meira. A parceria dos dois se repetiu em diversas produções e se tornou uma das mais conhecidas da televisão brasileira. Entre os trabalhos que fizeram juntos estão "Sangue e Areia", "Rosa Rebelde", "O Semideus" e "Cavalo de Aço".
Em "Pai Herói", de 1979, Glória viveu Ana Preta, personagem que teve destaque na trama de Janete Clair. A atriz também mostrou versatilidade em produções de comédia, como "Guerra dos Sexos" e "Brega & Chique".
Um dos personagens mais lembrados de sua carreira foi Laurinha Figueiroa, de "Rainha da Sucata", em 1990. A personagem era uma socialite arrogante e se tornou a primeira grande vilã interpretada por Glória. A atuação colocou a atriz em uma das principais disputas da trama, contra Maria do Carmo, vivida por Regina Duarte.
Em "Deus nos Acuda", de 1992, interpretou Baby Bueno e recebeu o Troféu Imprensa de Melhor Atriz. Três anos depois, em "A Próxima Vítima", viveu Júlia Braga, uma mulher rica e envolvida com ações sociais que se tornou uma das vítimas do mistério central da novela.
Glória também esteve em novelas como "Torre de Babel", "O Beijo do Vampiro", "Senhora do Destino", "A Favorita" e "Totalmente Demais", seu último trabalho em novelas, em 2015.
A versatilidade é um dos principais aspectos associados à carreira da atriz. Glória transitou entre protagonistas, personagens dramáticos, figuras cômicas e vilãs, sem ficar restrita a um único tipo de papel. Também se destacou no cinema, com participação em "O Pagador de Promessas", filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.
Além da televisão e do cinema, a atriz manteve uma trajetória no teatro. Entre seus trabalhos estão "As Feiticeiras de Salém", "Júlio César", "Ricardo III" e "Ensina-me a Viver", peça em que interpretou Maude. Ao longo da carreira, recebeu prêmios como APCA, Troféu Imprensa e Prêmio Qualidade Brasil, além do Troféu Oscarito, do Festival de Gramado.
A trajetória de Glória Menezes é marcada, portanto, pela longevidade e pela diversidade de personagens. A atriz conseguiu passar de heroínas e protagonistas românticas para personagens cômicas e vilãs, mantendo presença em diferentes fases da teledramaturgia brasileira.
A morte de Glória ocorreu um dia após a de Laura Cardoso, que morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17). As duas fizeram parte de diferentes gerações da dramaturgia brasileira e são reconhecidas pela longa trajetória na televisão, no teatro e no cinema.