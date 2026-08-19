Um tapeceiro de 40 anos perdeu o controle do veículo que dirigia, um Hyundai Creta, e invadiu um restaurante na noite de segunda-feira (17), em Diadema, na Grande São Paulo. O motorista estava bêbado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança.

O caso aconteceu na avenida Dona Ida Cerati Magrini, no bairro Piraporinha. O homem desceu a rua desgovernado e atingiu em cheio a entrada do estabelecimento. A frente do veículo ficou destruída.