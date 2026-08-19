20 de agosto de 2026
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PRESO E LIBERADO

Motorista bêbado fere mulher e criança e continua bebendo; VÍDEO

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Captura de tela via Folha de S. Paulo
O veículo estava com a documentação vencida e foi apreendido.
O veículo estava com a documentação vencida e foi apreendido.

Um tapeceiro de 40 anos perdeu o controle do veículo que dirigia, um Hyundai Creta, e invadiu um restaurante na noite de segunda-feira (17), em Diadema, na Grande São Paulo. O motorista estava bêbado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança.

O caso aconteceu na avenida Dona Ida Cerati Magrini, no bairro Piraporinha. O homem desceu a rua desgovernado e atingiu em cheio a entrada do estabelecimento. A frente do veículo ficou destruída.

Segundo o boletim de ocorrência, assim que ocorreu o acidente, o tapeceiro continuou bebendo cachaça de uma garrafa que estava dentro do carro. Ele tentou sair do veículo, mas não conseguiu, de acordo com testemunhas.

O acidente aconteceu por volta das 20h30. Duas meninas de 4 e 6 anos, filhas de um funcionário do restaurante, estavam na parte da frente do salão assistindo a um desenho, enquanto o pai estava nos fundos trabalhando.

A criança de 4 anos ficou ferida e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo os bombeiros, uma mulher também ficou ferida. As duas vítimas e o motorista, que ficou desacordado após a colisão, foram levados para o Hospital Municipal de Diadema.

A criança e a mulher foram atendidas e depois foram liberados. O motorista permanece internado sob escolta policial.

A pasta da segurança afirmou que os policiais que atenderam a ocorrência relataram que ele apresentava forte odor de álcool.

Um irmão do motorista, conforme o registro policial, foi até o local e afirmou que ele tem problemas com álcool e drogas, já tendo passado por internações. O irmão afirmou que o tapeceiro havia ingerido bebida alcoólica e usado entorpecente antes de sair com o veículo sem permissão.

O motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.

O veículo estava com a documentação vencida e foi apreendido.

De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), o tapeceiro passou por audiência de custódia nesta terça-feira (18) e teve concedida a liberdade provisória após o pagamento de R$ 100 mil de fiança. Ele também deverá comparecer a cada dois meses em juízo para justificar suas atividades.

Veja vídeo:

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