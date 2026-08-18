A nova fase da operação Vérnix, deflagrada na segunda-feira (17), cumpriu um mandado de busca e apreensão contra uma Lamborghini Urus Performante, avaliada em mais de R$ 4 milhões, que seria da advogada e influenciadora Deolande Bezerra, presa desde maio sob acusação de lavar dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ela nega as acusações.

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A ação é mobilizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Seu objetivo é apurar os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, ligados à facção paulista.