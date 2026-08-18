As escolas particulares do país devem reajustar as matrículas e mensalidades do ano que vem entre 7% e 11%, aponta um estudo feito pela consultoria Meira Fernandes, especializada em gestão educacional.

O índice está acima da inflação de 5,03% projetada pelo mercado para este ano pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampla), de acordo com o último Boletim Focus do Banco Central.

Segundo a consultoria, o reajuste planejado também está acima do registrado em anos anteriores. Por exemplo, no ano passado a pesquisa identificou uma variação entre 9% e 10%.