A cidade de São Paulo registrou recorde de mortes de motociclistas no mês passado. Ao todo, foram 48 óbitos de pessoas que estavam em motos -tanto pilotos quanto passageiros- em acidentes de trânsito nas vias públicas paulistanas em julho.

Nos primeiros sete meses do ano foram 286 casos, também o maior para o período desde 2015, quando começou a série histórica do Infosiga, sistema estadual que mede a letalidade no trânsito.

A estatística disparou no mês em que a gestão Ricardo Nunes (MDB) instalou letreiros e faixas em mais de 2.000 pontos da cidade alertando para a mortes de motociclistas.