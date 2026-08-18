O Discord começou a suspender nesta segunda-feira (17) as chamadas de vídeo e o compartilhamento de tela no Brasil para cumprir uma determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Apesar do bloqueio, recursos como mensagens, servidores e chamadas de áudio continuam disponíveis.

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A empresa informou à ANPD que não conseguiria implementar a medida no prazo de três dias úteis estabelecido pela agência. Na sexta-feira (14), o Discord pediu a reconsideração da decisão e questionou a competência da ANPD para determinar a suspensão. O pedido ainda aguarda análise.