O curandeiro Santo Piana, de 88 anos, foi internado numa UTI de Joaçaba, em Santa Catarina, depois de ter sido amarrado, espancado e queimado durante assalto em Tangará.
Segundo a família, o idoso sofreu oito fraturas nas costelas e complicações pulmonares. Ele foi entubado após uma piora no quadro e permanece em coma, mas estável.
O crime foi cometido na madrugada de 12 de agosto. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens encapuzados invadiram a casa da vítima. O grupo exigiu dinheiro e, diante da negativa, agrediu o idoso. Antes de fugir, os criminosos atearam fogo às roupas dele e levaram um veículo e objetos da residência.
Santo Piana continuou ferido no imóvel até conseguir pedir ajuda na manhã seguinte. Três suspeitos foram presos quando o veículo roubado foi localizado na área rural de Videira.
A ocorrência foi registrada como tentativa de latrocínio e a investigação continua.
Com informações do ND Mais.