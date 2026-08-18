O curandeiro Santo Piana, de 88 anos, foi internado numa UTI de Joaçaba, em Santa Catarina, depois de ter sido amarrado, espancado e queimado durante assalto em Tangará.

Segundo a família, o idoso sofreu oito fraturas nas costelas e complicações pulmonares. Ele foi entubado após uma piora no quadro e permanece em coma, mas estável.

O crime foi cometido na madrugada de 12 de agosto. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens encapuzados invadiram a casa da vítima. O grupo exigiu dinheiro e, diante da negativa, agrediu o idoso. Antes de fugir, os criminosos atearam fogo às roupas dele e levaram um veículo e objetos da residência.