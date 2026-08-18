O casal proprietário da Bistrô48 Burger & Grill hamburgueria em São José, na Grande Florianópolis (SC), relata ameaças, perseguições e ataques contra o estabelecimento desde que assumiu o negócio, em março deste ano.

Segundo os proprietários, o faturamento aumentou 60% nos primeiros três meses após a aquisição. Entre os episódios registrados estão cortes na fiação elétrica, pedras lançadas contra a fachada, invasão do sistema de preços e ameaças a funcionários e donos.

Num dos casos, os preços dos produtos foram alterados irregularmente para R$ 0,90 durante uma sexta-feira de movimento intenso. Em outro episódio, os cabos de energia foram cortados.