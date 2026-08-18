19 de agosto de 2026
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Hamburgueria é alvo de vandalismo após alta de 60% no faturamento

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/@bistro48burgergrill_/Instagram
Entre os episódios registrados estão cortes na fiação elétrica e pedras lançadas contra a fachada.
Entre os episódios registrados estão cortes na fiação elétrica e pedras lançadas contra a fachada.

O casal proprietário da Bistrô48 Burger & Grill hamburgueria em São José, na Grande Florianópolis (SC), relata ameaças, perseguições e ataques contra o estabelecimento desde que assumiu o negócio, em março deste ano.

Segundo os proprietários, o faturamento aumentou 60% nos primeiros três meses após a aquisição. Entre os episódios registrados estão cortes na fiação elétrica, pedras lançadas contra a fachada, invasão do sistema de preços e ameaças a funcionários e donos.

Num dos casos, os preços dos produtos foram alterados irregularmente para R$ 0,90 durante uma sexta-feira de movimento intenso. Em outro episódio, os cabos de energia foram cortados.

Câmeras de segurança registraram dois homens cortando a fiação e arremessando pedras contra a hamburgueria. O casal afirma que imagens e outros materiais foram entregues às autoridades.

O caso é investigado e tramita em segredo de Justiça. Apesar dos ataques, os proprietários dizem que não pretendem fechar o estabelecimento.

Com informações do ND Mais.

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