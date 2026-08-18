O advogado criminalista Rafaell Câmara Roque, de 36 anos, relata que foi sequestrado e torturado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) durante cerca de seis horas, em junho, em Cubatão, no litoral de São Paulo.

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Roque relata que foi atraído a uma comunidade sob o pretexto de prestar serviço jurídico. No local, foi levado a um barraco onde havia cerca de 30 homens. Outros 20 acompanhavam o "tribunal do crime" pela internet. Os criminosos queriam que ele abandonasse uma ação judicial e entregasse o endereço de seu cliente.