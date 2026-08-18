O advogado criminalista Rafaell Câmara Roque, de 36 anos, relata que foi sequestrado e torturado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) durante cerca de seis horas, em junho, em Cubatão, no litoral de São Paulo.
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Roque relata que foi atraído a uma comunidade sob o pretexto de prestar serviço jurídico. No local, foi levado a um barraco onde havia cerca de 30 homens. Outros 20 acompanhavam o "tribunal do crime" pela internet. Os criminosos queriam que ele abandonasse uma ação judicial e entregasse o endereço de seu cliente.
Ele afirma que teve o celular apreendido e foi ameaçado com informações pessoais encontradas no aparelho. Também relata ter visto homens embalando drogas durante o período em que ficou no cativeiro.
Após concordar em abandonar a causa e ser liberado, o advogado procurou o Gaeco e denunciou o caso. A investigação deu origem à Operação Patrocínio Fiel, deflagrada em 12 de agosto. Foram expedidos sete mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em cidades de São Paulo e Santa Catarina. Três suspeitos foram presos.
Roque afirma ainda que soube da suposta condenação à morte pelo chamado “tribunal do crime” e que mudou de rotina por segurança.
Com informações do ND Mais.