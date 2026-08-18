Um morador de Águas Claras, no Distrito Federal, perdeu os movimentos das pernas após sofrer acidente numa praia de Recife, em Pernambuco. Filipe de Freitas, de 41 anos, foi atingido ppor uma onda em 10 de agosto e sofreu forte impacto na região cervical. Segundo a família, ele ficou dentro d'água sem conseguir levantar a cabeça.

O homem foi socorrido quando seu sobrinho percebeu a situação e pediu ajuda. Exames identificaram traumatismo raquimedular cervical, com comprometimento dos movimentos dos braços e das pernas.

Filipe passou por cirurgia em 14 de agosto e permanece internado em Recife. Segundo a irmã, ele está consciente, movimenta o braço esquerdo, tem dificuldade para mexer o direito e não movimenta as pernas.