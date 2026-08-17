Uma mulher morreu neste domingo (16) após ser atingida por uma roda que se soltou de um ônibus do BRT, via de corredor exclusivo de coletivos do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na altura da estação do Tanque, em Jacarepaguá, zona sudoeste da cidade.

Segundo relatos, a roda do ônibus soltou no momento em que a mulher desembarcava de uma motocicleta na avenida Cândido Benício, onde fica a estação de BRT do Tanque.

A vítima foi socorrida inicialmente por pedestres que passavam pelo local, e depois por bombeiros. Ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu.