Mulher morre atingida por roda solta de ônibus do BRT
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Uma mulher morreu neste domingo (16) após ser atingida por uma roda que se soltou de um ônibus do BRT, via de corredor exclusivo de coletivos do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na altura da estação do Tanque, em Jacarepaguá, zona sudoeste da cidade.
Segundo relatos, a roda do ônibus soltou no momento em que a mulher desembarcava de uma motocicleta na avenida Cândido Benício, onde fica a estação de BRT do Tanque.
A vítima foi socorrida inicialmente por pedestres que passavam pelo local, e depois por bombeiros. Ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu.
Em nota, a Mobi-Rio, empresa pública vinculada à prefeitura que administra o BRT, disse que presta assistência à família e que está apurando as causas do acidente.
O caso é investigado pela 41ª DP (Tanque), que já pediu imagens do local e solicitou o depoimento de testemunhas.
Os ônibus do BRT são articulados e circulam em corredores exclusivos, com estações. O Rio possui quatro corredores. Em 2023 a gestão municipal iniciou renovação da frota com a chegada de ônibus mais modernos, substituindo os que trafegavam com mau estado de conservação.
Nas redes sociais, moradores criticam a péssima condição dos transportes na cidade e a falta de fiscalização. "Estão se esquecendo dos caminhões, ônibus, van e kombi caindo ao pedaços circulando a rodo, não tem fiscalização pra eles, isso que acontece", reclamou um passageiro no X.