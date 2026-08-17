Um inspetor da Polícia Penal foi morto na madrugada desta segunda-feira (17) após trocar tiros com um policial militar em um quiosque na avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Leonardo Figueiredo Silva. A idade dele não foi divulgada.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que "um policial militar foi conduzido à Delegacia de Homicídios e o local foi preservado para a realização da perícia".

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado durante a madrugada e esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do centro do Rio. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.