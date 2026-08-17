Uma mulher de 29 anos admitiu à Polícia Civil que deixou os três filhos sozinhos em casa, em Engenheiro Coelho (SP), para ir a um forró. O imóvel pegou fogo durante a madrugada deste domingo (16), e uma menina de nove anos sofreu queimaduras.

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Segundo o depoimento registrado no boletim de ocorrência, a mãe saiu às 2h30 e deixou uma vela acesa para iluminar a casa, que estava sem energia elétrica havia cerca de um mês. Ela disse que não conseguiu deixar as crianças sob os cuidados de familiares ou vizinhos.