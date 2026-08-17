Uma mulher de 29 anos admitiu à Polícia Civil que deixou os três filhos sozinhos em casa, em Engenheiro Coelho (SP), para ir a um forró. O imóvel pegou fogo durante a madrugada deste domingo (16), e uma menina de nove anos sofreu queimaduras.
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Segundo o depoimento registrado no boletim de ocorrência, a mãe saiu às 2h30 e deixou uma vela acesa para iluminar a casa, que estava sem energia elétrica havia cerca de um mês. Ela disse que não conseguiu deixar as crianças sob os cuidados de familiares ou vizinhos.
A menina teve queimaduras nas mãos, no braço e nas pernas e precisou passar por cirurgia. O irmão gêmeo e a irmã, de cinco anos, foram atendidos após inalarem fumaça.
A mulher retornou por volta das 4h e apresentava sinais de embriaguez, segundo o registro policial. Ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz e lesão corporal grave.
O Conselho Tutelar informou que já havia atendido a família em 2023. Vizinhos relataram que as crianças eram deixadas sozinhas com frequência. A conselheira também afirmou que elas estavam muito magras, pediam comida e viviam em condições precárias de higiene.
A mulher passa por audiência de custódia nesta segunda-feira (17).
Com informações do g1 Piracicaba e Região.
Comentários
1 Comentários
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Zé 2 dias atrásCom 29 anos nas costas e 3 filhos pra criar já passou da hora de sossegar a periquita e assumir a responsabilidade que tem e abdicar de baladinhas. è cada coisa que a gente vê por aqui, hein!