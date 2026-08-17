No Reino Unido, pesquisas pela expressão “meus olhos doem” aumentaram 1.500% na quinta-feira (13) em relação ao dia anterior. Na Espanha, buscas pelo equivalente em espanhol cresceram 5.000%.

Milhares de pessoas na Espanha e no Reino Unido relataram problemas de visão após o eclipse solar de 12 de agosto. Buscas por sintomas como dor nos olhos e visão turva dispararam nos dois países, enquanto médicos alertam para os riscos de observar o Sol sem proteção adequada.

Usuários de redes sociais relataram dor nos olhos, dor de cabeça e visão borrada após olhar diretamente para o eclipse. Especialistas alertam que mesmo uma exposição breve pode causar retinopatia solar, lesão na retina provocada pela radiação intensa do Sol.

O problema pode surgir horas após a exposição e nem sempre provoca dor imediatamente. Entre os sinais de alerta estão visão embaçada ou distorcida, manchas escuras, vermelhidão, irritação e alterações repentinas na visão. Também podem ocorrer dificuldade para ler e redução da percepção das cores.

Médicos recomendam atendimento imediato para pessoas que apresentarem esses sintomas após olhar diretamente para o Sol. Em alguns casos, os sinais desaparecem gradualmente, mas existe risco de perda permanente da visão.