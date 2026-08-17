O preço médio do feijão carioca subiu 96,8% entre janeiro e julho de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento da VR. O valor passou de R$ 8,46 para R$ 16,64.

Entre outras variedades, o feijão preto ficou 18,1% mais caro, enquanto o jalo caiu 28,1% e o vermelho recuou 17,6%.

A maior alta do carioca foi registrada no início do ano. Em janeiro, o preço médio atingiu R$ 27,50, ante R$ 8,86 em dezembro de 2025. Em fevereiro, caiu para R$ 9,59.