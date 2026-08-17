O Brasil obteve neste domingo (16) suas duas primeiras medalhas de ouro na história do Mundial de ginástica rítmica. O conjunto verde-amarelo viveu uma jornada marcante em Frankfurt, na Alemanha, e subiram ao topo do pódio na apresentação com cinco bolas e também na série mista –com três arcos e dois pares de maças.

Na rotina com as bolas, Maria Eduarda Arakaki, Sofia Pereira, Maria Paula Caminha, Mariane Gonçalves e Julia Kurunczi se apresentaram ao som de "Feeling Good", de Anthony Newley e Leslie Bricusse, na gravação de Michael Bublé.

O conjunto comandado pela treinadora Camila Ferezin obteve a nota 29.450, a maior de toda a temporada na modalidade. Completaram o pódio as equipes da China, com 28.900, e da Bulgária, com 28.400.