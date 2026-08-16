Um adolescente de 15 anos foi apreendido em Santos, no litoral paulista, durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliar e apreensão no bairro Vila Matias.

Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de praticar crimes em ambientes virtuais contra crianças e adolescentes. De acordo com o G1, ele publicava material de abuso sexual infantil no Discord e estaria ligado a incentivo de práticas de automutilação, sadismo e exposições de alto risco na internet.

O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (14). No local, os policiais apreenderam manuscritos.