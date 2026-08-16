Adolescente é apreendido por crimes contra crianças no Discord
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Um adolescente de 15 anos foi apreendido em Santos, no litoral paulista, durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliar e apreensão no bairro Vila Matias.
Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de praticar crimes em ambientes virtuais contra crianças e adolescentes. De acordo com o G1, ele publicava material de abuso sexual infantil no Discord e estaria ligado a incentivo de práticas de automutilação, sadismo e exposições de alto risco na internet.
O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (14). No local, os policiais apreenderam manuscritos.
O adolescente foi liberado a seu responsável, que segundo a polícia se comprometeu a apresentá-lo na Promotoria da Infância e Juventude.
O caso foi registrado na Delegacia de Infância e Juventude de Santos.