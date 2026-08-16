A viagem do ônibus que tombou em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, neste domingo (16), era irregular, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O veículo não tinha autorização para realizar transporte interestadual de passageiros.

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De acordo com a agência, o ônibus, de placa AKY-3454, está registrado em nome da Dinna Ellles Turismo, com comunicação de venda para a PIT Tur Transportes Ltda. Nenhuma das duas empresas é habilitada pela ANTT. Também não foi localizada empresa autorizada com o nome Estrela Guia Turismo, apontada como responsável pela viagem.