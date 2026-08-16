A viagem do ônibus que tombou em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, neste domingo (16), era irregular, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O veículo não tinha autorização para realizar transporte interestadual de passageiros.
Leia mais: Ônibus de turismo tomba e mata 10 pessoas em Petrópolis
De acordo com a agência, o ônibus, de placa AKY-3454, está registrado em nome da Dinna Ellles Turismo, com comunicação de venda para a PIT Tur Transportes Ltda. Nenhuma das duas empresas é habilitada pela ANTT. Também não foi localizada empresa autorizada com o nome Estrela Guia Turismo, apontada como responsável pela viagem.
O veículo ainda apresentava um adesivo da ANTT em nome da empresa Samara, que também está inapta. Diante dessas informações, a agência classificou a operação como transporte clandestino de passageiros.
O ônibus saiu de Belo Horizonte com destino a Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a Elovias, concessionária da rodovia, 56 pessoas estavam no coletivo, incluindo o motorista e dois ajudantes.
A empresa Estrela Guia Turismo lamentou o acidente, afirmou que colabora com as autoridades e que presta assistência às vítimas e familiares. A companhia também informou que levanta os dados dos passageiros e aguarda a conclusão das investigações. Questionada sobre a regularidade da operação e a informação da ANTT, não respondeu.
O acidente deixou dez mortos e 37 feridos. Entre as vítimas fatais está uma criança, segundo a Elovias.
Com informações da Folhapress.