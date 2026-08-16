O filho de sete anos de um policial civil do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo morreu neste domingo (16) após ser baleado por criminosos durante uma tentativa de roubo de moto. A criança estava na garupa da moto do agente da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 11h, na rua Pedro Feliciano Domingues, na altura do número 129, na zona norte da capital paulista.

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando o policial à paisana circula com filho na garupa, enquanto é perseguido por outro homem em uma motocicleta que aponta uma arma para ele. Na sequência, são ouvidos diversos disparos. O policial bate a moto em um muro e a criança cai.