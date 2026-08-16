Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta na madrugada deste domingo (16) num motel na região central de Belo Horizonte (MG). Ela estava abraçada a um homem de 30 anos, que tinha um corte no pescoço, mas estava vivo.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a suspeita inicial é de feminicídio. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames periciais.

O homem foi internado e permanece sob escolta policial no hospital. A polícia informou que ele será ouvido após receber alta e, então, serão adotadas as medidas legais cabíveis.