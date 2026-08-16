Acidente mata 7 indígenas, inclusive casal e filhos
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O líder da aldeia Kalipety, Tiago Honório dos Santos, conhecido como Tiago Karai, e outros seis indígenas de Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo, morreram na noite de sexta-feira (14) em um acidente de trânsito em Mato Grosso do Sul.
Segundo nota do Ministério dos Povos Indígenas, entre os mortos está a mulher de Karai, Laudiceia Benites, e dois filhos do casal.
A aldeia Kalipety fica na Terra Indígena Tenondé Porã.
Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, ele era coordenador da Comissão Guarani Yvyrupa.
O acidente aconteceu na estrada MS-295, entre Iguatemi e Japorã. O semirreboque de uma carreta se soltou e atingiu o carro da família indígena, que pegou fogo. Os corpos foram encontrados carbonizados pelos bombeiros.
Conforme informações da TV Globo, eles faziam um intercâmbio cultural com comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. Antes do acidente, teriam participado de uma oração na aldeia Porto Lindo.
"O legado de luta em defesa dos povos Guarani permanecerá vivo e suas vozes seguirão ecoando entre nós", afirma trecho da nota do ministério.
Questionada sobre o acidente, confirmação das vítimas e liberação dos corpos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul não respondeu até a publicação deste texto.
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