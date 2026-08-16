O líder da aldeia Kalipety, Tiago Honório dos Santos, conhecido como Tiago Karai, e outros seis indígenas de Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo, morreram na noite de sexta-feira (14) em um acidente de trânsito em Mato Grosso do Sul.

Segundo nota do Ministério dos Povos Indígenas, entre os mortos está a mulher de Karai, Laudiceia Benites, e dois filhos do casal.

A aldeia Kalipety fica na Terra Indígena Tenondé Porã.