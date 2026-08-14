A Justiça de São Paulo condenou o influenciador Victor Oliveira a dez meses e 15 dias de detenção por usar perfis falsos no Grindr e no Instagram para difamar o ex-companheiro, Jonathan Palhares.

A Justiça substituiu a pena por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Oliveira também foi condenado ao pagamento de 35 dias-multa, calculados pelo valor mínimo legal. A decisão é de primeira instância e ainda pode ser contestada por recurso.

Em nota, a assessoria de Oliveira afirmou que ele respeita a sentença, mas irá recorrer. A defesa ressaltou que a condenação ainda não é definitiva e o influenciador continuará exercendo seu direito de defesa.