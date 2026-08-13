Santos vira sobre o Macará na Vila e leva vantagem para o Equador
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos terminou em vantagem a primeira perna do confronto com o Macará, do Equador, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe alvinegra levou um gol logo no começo da partida, na Vila Belmiro, em Santos, e buscou a virada por 2 a 1.
O primeiro tento comandados de Cuca na noite de quinta-feira (13) foi o centésimo de Gabigol com a camisa alvinegra. O placar foi definido em desvio de Willian Arão que não balançou a rede, mas cruzou a linha.
O embate das oitavas será definido na próxima quinta (20), no estádio Bellavista, em Amato. A cidade equatoriana fica a 2.600 metros do nível do mar. O Santos jogará com a possibilidade de avançar às quartas com um empate.
Na Vila, a partida começou mal para a formação preta e branca. Aos quatro minutos, Viera cruzou da esquerda, e o uruguaio Posse desviou a bola para a rede de Gabriel Brazão.
Os donos da casa empataram aos 44 minutos: Neymar achou ótimo passe para Gabigol, que balançou a rede pela centésima vez em 244 partidas pelo Santos.
Já aos 31 da etapa final, Neymar pegou mal na bola em batida de escanteio da direita, mas Willian Arão fez bom desvio pelo chão. O goleiro Rodrigo Rodríguez espalmou a bola já dentro do gol.
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COPA SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL
**Terça-feira (11)**
Bolívar 1 x 1 São Paulo
**Quarta-feira (12)**
Bragantino 0 x 1 Atlético Mineiro
**Quinta-feira (13)**
19h Vasco 0 x 0 Olimpia
19h Santos 2 x 1 Macará
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