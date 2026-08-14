Uma criança de 11 anos foi ferida com quatro golpes de canivete nas costas por um colega da mesma idade dentro de uma escola de São Sebastião, no Distrito Federal, na terça-feira (11).

Segundo a Polícia Militar, o ataque sucedeu o desentendimento entre os dois alunos. A vítima recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada a uma UPA. Ela estava consciente, orientada e sem risco de morte.

A Secretaria de Educação informou que a equipe da escola acionou o Batalhão Escolar e acompanhou a ocorrência junto ao Conselho Tutelar e às autoridades policiais. Psicólogos também foram enviados à unidade para oferecer acolhimento a estudantes e profissionais.